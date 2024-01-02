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وفاة 5 من أسرة مواطنة في حادث تصادم بإمارة عجمان

وفاة 5 من أسرة مواطنة في حادث تصادم على شارع الوطن
2 يناير 2024 20:56

سعيد أحمد (عجمان)

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توفي أفراد عائلة إماراتية، مكونة من أب وأم وطفلتان، وطفلة أخرى هي ابنة أخ السائق، في حادث تصادم بين مركبة وشاحنة، وقع على شارع الوطن في منطقة مصفوت بإمارة عجمان، أثناء عودتهم من مدينة حتا.
وتفصيلا، صرحت القيادة العامة لشرطة عجمان أن بلاغاً ورد لغرفة العمليات في تمام الساعة الواحدة صباح الاثنين الماضي، يفيد بوقوع حادث مروري بليغ على شارع الوطن، حيث انتقلت دوريات الشرطة والدفاع المدني والاسعاف الوطني إلى مكان الحادث.
وبمعاينة الحادث تبين أن مركبة دفع رباعي صدمت شاحنة من الخلف أثناء قيادتها نتيجة انشغال السائق عن الطريق، ما أدى إلى وفاة رجل وزوجته وطفلتان، وطفلة أخرى هي ابنة أخ السائق، فيما أصيبت طفلتان أخريان من نفس العائلة بإصابات متوسطة نقلتا على إثرها إلى مستشفى الشيخ خليفة بمصفوت، حيث وصفت حالتهما بالمستقرة. 
يذكر بأن الأسرة المتوفاة كانت تقضي عطلة بداية العام الجديد في مدينة حتا السياحية، قبل أن تتعرض للحادث.
وأعربت شرطة عجمان عن أسفها لوقوع هذا الحادث الأليم، وأوصلت تعازيها الحارة لعائلة المتوفين، مهيبة بجميع السائقين توخي الحيطة والحذر، والالتزام بحدود السرعات المقررة على الطرق الخارجية، والانتباه والتركيز أثناء القيادة، وعدم الانشغال عن الطريق، خصوصاً خلال فترات الذروة التي تشهد كثافة في حركة المرور وزيادة المركبات التي تستخدم الطريق.

حادث تصادم
عجمان
شرطة عجمان
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