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علوم الدار

«التزامكم سعادة» تعرّف الطلبة بـ«التشجيع الإيجابي»

جانب من فعاليات المبادرة (من المصدر)
3 يناير 2024 00:59

دبي (الاتحاد)

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في مبادرة «التزامكم سعادة»، برنامجاً توعوياً في مدرسة نورث أميريكان الدولية بدبي، بهدف التوعية بالتزامات الجمهور الرياضي في الملاعب التي ينص عليها القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.
وأكد الوكيل أول علي جمعة العويص، خلال المحاضرة التوعوية التي حضرها أعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية والطلبة في مدرسة أميريكان الدولية بدبي، أن مبادرة «التزامكم سعادة» تستهدف تعزيز التواصل بين الأندية والجماهير الرياضية، وتوحيد الجهود لإسعاد الجماهير عبر ترسيخ ثقافة التشجيع الإيجابي من خلال الاستفادة المُثلى من وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لنقل الرسائل الإيجابية وثقافة النقد البناء بين جميع أطراف اللعبة، بما يعكس الوجه الحضاري للدولة في ملاعبنا الرياضية.
وبدوره، قال العريف أول سعيد عبدالله المزروعي إن مبادرة «التزامكم سعادة» تعمل على نشر الوعي لدى الجمهور بحدود التشجيع، ومدى خطورة التعبير عن المشاعر بصورة سلبية تجاه الآخرين، وأن يعي الجمهور جيداً التزاماته طبقاً للقانون الاتحادي في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، مشيراً إلى أن مبادرة «التزامكم سعادة» حظيت باستجابة كبيرة من المؤسسات الرياضية والإعلامية وتفاعل مُجتمعي، وهو ما أدى بشكل لافت إلى انخفاض الظواهر السلبية في مدرجات الملاعب.
ولفت إلى أن مواد القانون الاتحادي بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، تضمن تحقيق كل إجراءات السلامة للرياضيين ولمختلف المنشآت في الدولة، وذلك وفق معايير وضوابط أمنية متطورة، بما يتماشى مع المعايير الدولية المُتبعة لتنظيم الجوانب الأمنية في المهرجانات والفعاليات الرياضية بأعلى مستوياتها.​

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