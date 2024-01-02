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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يعزون إمبراطور اليابان بضحايا الزلزال

رئيس الدولة ونائباه يعزون إمبراطور اليابان بضحايا الزلزال
2 يناير 2024 21:48

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى صاحب الجلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان في ضحايا الزلزال الذي تعرضت له اليابان، وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنياً سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين.

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كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة ، برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحب الجلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان.

المصدر: وام
محمد بن زايد
محمد بن راشد
منصور بن زايد
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