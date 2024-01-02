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3343 مكالمة تلقتها شرطة الشارقة خلال عطلة رأس السنة الميلادية

غرفة عمليات شرطة الشارقة (من المصدر)
3 يناير 2024 00:59

الشارقة (الاتحاد) 

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تعاملت غرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة مع «3343» مكالمة، خلال عطلة رأس السنة الميلادية، بواقع 2358 مكالمة على منصة الاتصال 999، و985 مكالمة عبر الرقم 901 للحالات غير الطارئة.
وأكد العقيد الدكتور جاسم بن هده السويدي، مدير إدارة العمليات بشرطة الشارقة، أن غرفة العمليات عملت على تنسيق الجهود كافة بينها، وغرف العمليات في المنطقتين الوسطى والشرقية، والتعامل مع جميع المكالمات الواردة بمهنية عالية، وإحالتها إلى الجهات، كل حسب اختصاصه، والحرص على تعزيز زمن الاستجابة بما يحقق جودة الحياة الأمنية لمجتمع الإمارات.
وأشار إلى أن غرفة العمليات تلقت العديد من المكالمات عبر منصة 999 المخصصة حصراً لاستقبال البلاغات الطارئة، وذلك من أجل الاستفسار حول خدمة معينة، أو الاستعلام عن أمر خاص، لافتاً إلى أن هذه المكالمات تؤثر في فاعلية الاستجابة الفورية للحالات التي تتطلبها الضرورة. وأضاف أن منصة الاتصال 901 التي تعمل على مدار الساعة خصصت لتلبية احتياجات المتعاملين، والرد على جميع الاستفسارات، وتقديم المعلومات كافة، واستقبال الملاحظات والبلاغات غير الطارئة من قبل جميع أفراد المجتمع، داعياً إلى أهمية تحديد نوعية البلاغ قبل التواصل مع غرفة العمليات حتى يتم تقديم الخدمة بالصورة التي يرتضيها المتعامل.

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