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علوم الدار

16 دورية أمن بحري لتأمين 9 مواقع خلال احتفالات رأس السنة في دبي

حمودة العامري
3 يناير 2024 01:00

دبي (الاتحاد)

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ساهم القطاع البحري في لجنة تأمين الفعاليات في دبي، في تأمين 9 مواقع بحرية و14 فعالية خلال احتفالات رأس السنة الميلادية 2024، وذلك من خلال تسيير 16 دورية أمن بحري ضمت 176 فرداً وغواصاً من الفرق التخصصية في أقسام الإنقاذ البحري والأمن البحري، إلى جانب مشاركة 14 زورقاً للشركاء الاستراتيجيين في لجنة تأمين الفعاليات.
وأكد العميد حمودة العامري، رئيس القطاع البحري في لجنة تأمين الفعاليات في دبي، أن القطاع البحري استعد في المواقع قبل 48 ساعة من انطلاق فعاليات احتفالات رأس السنة الميلادية بناءً على توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، من أجل إخراج الحدث العالمي على أفضل صورة تعكس قدرة إمارة دبي على تنظيم أكبر الفعاليات، وتحقيق الجاهزية العالية وسرعة الاستجابة لأية بلاغات طارئة.
وأشار العميد العامري إلى أن القطاع البحري عمل على تأمين 9 مواقع بحرية، و14 فعالية بدوريات مُشتركة من «الأمن البحري» و«الإنقاذ البحري»، والتي يعمل على متنها غواصو الإنقاذ، وسائقو الزوارق، والدراجات المائية إلى جانب مشاركة قائدي الدراجات الهوائية.
وأثنى العميد العامري على الشراكة الفاعلة مع الشركاء الاستراتيجيين في تحقيق أهداف الخطة الأمنية في أن تكون الاحتفالات آمنة وسعيدة للمشاركين في المناطق البحرية، مبيناً أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف شاركت بـ 4 زوارق بحرية، والدفاع المدني بدبي شارك بـ 4 زوارق، إلى جانب 6 زوارق بحرية من شركة نخيل، منوهاً إلى أنه لم يتم تسجيل أية حوادث في المناطق البحرية خلال فعاليات رأس السنة.

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