انعقاد اللقاءات التمهيدية لاجتماع «القيادات الشابة»

أبوظبي (الاتحاد)

عقد مركز الشباب العربي، بالشراكة مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، سلسلة من اللقاءات التمهيدية الخاصة بفعاليات النسخة الثالثة للاجتماع العربي للقيادات الشابة الذي يعقد ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبي في القترة من 11 إلى 14 فبراير تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، رئيس مركز الشباب العربي، بمشاركة وزراء الشباب والرياضة العرب، ونخبة من القيادات الشابة في مختلف مجالات العمل التنموي.

ونظم المركزان ثلاث حلقات نقاشية شهدت مشاركة واسعة من ممثلي نخب شبابية من العالم العربي، تفاعلوا جميعاً عبر «مجموعات التركيز» - وهي إحدى طرق البحث التي تهدف إلى جمع البيانات من خلال النقاشات - حول موضوع التماسك والترابط المجتمعي.

وفي هذا الإطار، قالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، نائب رئيس مركز الشباب العربي: «تحول الاجتماع العربي للقيادات الشابة إلى مناسبة سنوية عربية للقاء كافة العاملين في مجالات تمكين وبناء الإنسان لعرض أفضل الممارسات وتبادل التجارب والخبرات التي تتناسب مع احتياجات مجتمعاتنا العربية، وباتت مختلف الوزارات والمؤسسات إلى جانب الشباب، تعمل في إطار الفريق الواحد نحو رؤى وأهداف مشتركة مرتبطة بالاستثمار في طاقات الشباب والوصول بإمكاناتهم إلى أفضل مستوى».

وأضافت معاليها: «ستبني النسخة الثالثة من الاجتماع العربي للقيادات الشابة على مكتسبات النسخ السابقة التي ناقشت أهمية تعزيز ارتباط الشباب باللغة العربية والهوية وقيم المواطنة الصالحة، حيث ستناقش هذه النسخة دور الشباب العربي في التمسك بقيم «اللُّحمة الاجتماعية» لتعزيز عناصر الهوية الوطنية من خلال مجموعة من ورش العمل والمحاضرات والجلسات الوزارية النقاشية».

ونشر فريق مركز الشباب العربي ملخصات اللقاءات التمهيدية على الموقع الإلكتروني الخاص بالاجتماع meeting.arabyouthcenter.org، كما سيعمل على تعميمها على كافة الشخصيات المشاركة في الاجتماع في فبراير القادم، والتي تمحورت نقاشاتها حول الشعور بالانتماء للوطن، والهوية، والشعور بالواجب الوطني.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات أن «اللقاءات التمهيدية للاجتماع العربي تمكنت من دراسة وتحليل تفاعلات الشباب العربي حول موضوع التماسك الاجتماعي، والتعرف على انطباعاتهم حول الهوية والتسامح المجتمعي»، مضيفاً أن «هذه الحلقات تأتي ترجمة للتعاون والشراكة الاستراتيجية المتنامية التي تربط بين مركز الشباب العربي ومركز تريندز للبحوث والاستشارات».

وأضاف العلي أن الحلقات النقاشية استهلت بتعريف «اللُّحمة الاجتماعية» التي تشير إلى درجة الترابط والوحدة داخل المجتمع، حيث يكون للأفراد والجماعات إحساس مشترك بالهوية والهدف والانتماء، كما أن التماسك الاجتماعي يُعتبر مصدراً للمرونة ضد الصراع والصدمات الأخرى، حيث يُساهم في حماية الرفاهية المجتمعية والفردية في مواجهة الضغوط والأزمات.

واستندت الحلقات النقاشية الثلاث إلى مجموعة من المنهجيات، منها تقنيات «مجموعات التركيز»، حيث جرت مناقشة موضوعين في الحلقة النقاشية الأولى، وثلاثة موضوعات في الحلقة الثانية، وموضوعين خلال الحلقة النقاشية الثالثة، وامتدت كل حلقة لساعة ونصف الساعة، وعقب ذلك تم تحليل محتوى الحلقات النقاشية وما تم طرحه فيها من أفكار ورؤى شبابية.