الأربعاء 3 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

290 ألف طالب وطالبة ينتظمون في 523 مدرسة حكومية

طلاب يشاركون في أنشطة اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني (الاتحاد)
3 يناير 2024 01:00

دينا جوني (دبي) 

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد : الإمارات ستبقى داعمة للقضية الفلسطينية
لجنة بـ"الوطني" تعتمد تقرير سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج

انتظم أمس، أكثر من 290 ألف طالب وطالبة في 523 مدرسة حكومية في الدولة إيذاناً بانطلاق الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني وانتهاء إجازة الشتاء التي امتدت من 11 ديسمبر للطلبة، ومن 18 ديسمبر للهيئات الإدارية والتعليمية.
وعممت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أمس، مواعيد تحليل نتائج الفصل الدراسي الأول وإصدارها، وذلك في الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي من الثامن لغاية الثاني عشر من يناير.
ووفقاً للبرمجة الزمنية التي اعتمدتها «تعليم» للفصل الثاني، فإن الاختبارات التجريبية وامتحانات مواد المجموعة «ب» العملية ستعقد من الرابع لغاية الثامن من مارس. أما امتحانات نهاية الفصل فحددت من 13 لغاية 22 مارس المقبل، لتبدأ إجازة الفصل الثاني في 25 مارس وتمتد لغاية 12 أبريل للطلبة، ومن الأول من أبريل لغاية 12 منه للهيئات الإدارية والتعليمية. وتفاوتت نسب حضور الطلبة بين المدارس وبين المراحل التعليمية المختلفة، إلا أن مدراء عدد من المدارس قد وصفوها بأنها «جيدة» بشكل عام، لافتين إلى أن الحلقة الأولى والثانية قد سجّلت نسباً أعلى في الحضور مقارنة بالمراحل الثانوية. وقال المهندس محمد القاسم مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، إن العمل جارٍ من أجل هدف واحد هو تطوير منظومة التعليم، الذي كان ولا يزال استثمار الإمارات الأول ووسيلتها لبلوغ أهدافها، وبفضل رؤية قيادتنا الرشيدة ومتابعتها الحثيثة نمضي قدماً في إرساء دعائم منظومة تعليمية تواكب تطلعات المستقبل.
وقال، إنه خلال الفترة الماضية أطلقت العديد من المبادرات الريادية التي تهدف إلى توحيد الجهود، منها عقد أكثر من 20 لقاءً مفتوحاً للتعرف على تحديات الميدان التربوي وإشراكه في عملية تطوير قطاع التعليم الوطني. وكذلك إطلاق برامج تدريب تخصصية تستهدف الميدان التربوي من أجل الارتقاء بمهاراتهم وأدواتهم التربوية، والعمل على مبادرات من أجل ترسيخ بيئة تعليمية قائمة على المشاركة والابتكار تعزز لدى الطلبة هذه المفاهيم بأفضل ما يمكن إلى جانب تخريج أجيال معتزة بقيمها ومبادئها وبهويتها الوطنية.
وأضاف: عملت المؤسسة على تطوير كافة مقومات المنظومة التعليمية، فبالتزامن مع ما تم تحقيقه من إنجازات على صعيد البنية التحتية التعليمية والتقنية، تم ترسيخ سياسات جديدة انعكست إيجاباً على ممارسات كافة منتسبي الميدان التربوي، فالتواصل المباشر والشفافية شكّلا محورين مهمين يضمنان للكوادر التربوية وأولياء أمور المشاركة البناءة والفاعلة في اتخاذ وصنع القرارات التربوية، وذلك من خلال فتح كافة قنوات التواصل مع المجتمع ودعمهم من خلال التأكيد على أهمية أدوارهم وضرورة العمل يداً بيد وبروح الفريق الواحد.
كما استلمت الإدارات المدرسية خطة تسليم الكتب من الجهة الموزعة، تعلم فيها كل مدرسة عن تاريخ وتوقيت استلام كتب الفصل الدراسي الثاني. وستستلم المدارس الكتب تدريجياً طوال الأسبوع الجاري ووفقاً للخطة المعتمدة في التوزيع.
واستهدف أسبوع التدريب التخصصي 1500 من مدراء المدارس و18000 معلم ومعلمة، و 2000 أخصائي من الوظائف الداعمة، و1800من معلمي رياض أطفال. وتتناول البرامج المخصّصة للقيادات المدرسية تدريباً متخصصاً في عدة محاور مبتكرة، فيما يتناول تدريب المعلمين تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتوظيفه في عمليات التعليم والتعلم.

الإمارات
المدارس الحكومية
الفصل الدراسي الثاني
أستئناف الدراسة
آخر الأخبار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
علوم الدار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 17:50
محمد بن راشد يحضر جانباً من المنتدى الاستراتيجي العربي 2024
علوم الدار
محمد بن راشد : الإمارات ستبقى داعمة للقضية الفلسطينية
اليوم 16:52
أميركا والفلبين تجريان مناورات بحرية
الأخبار العالمية
أميركا والفلبين تجريان مناورات بحرية
اليوم 16:45
شرطة أبوظبي تبث المسلسل الشرطي "أبواب" لتعزيز الأمن والأمان
علوم الدار
شرطة أبوظبي تبث المسلسل الشرطي "أبواب" لتعزيز الأمن والأمان
اليوم 16:26
منتخب كوريا يصل إلى الإمارات
الرياضة
منتخب كوريا يصل إلى الإمارات
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©