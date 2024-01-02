«مركز سالم بن حم الثقافي» يسهم في حملة للتبرع بالدم

العين (الاتحاد)

نظم مركز سالم بن حم الثقافي في مدينة العين حملة للتبرع بالدم للموظفين، وذلك بالتعاون مع دائرة الصحة - خدمات بنك الدم أبوظبي، وذلك في إطار ترسيخ رسالة العمل المجتمعي والتطوعي.

وفي تفاصيل الحملة، تمركزت حافلة صحية مجهزة بأحدث التجهيزات والتقنيات تابعة لبنك الدم في مقر مركز سالم بن حم الثقافي، واستقبلت الموظفين خلال الحملة التي سارت بسلاسة.

وقال الشيخ مسلم بن حم رئيس مجلس إدارة مركز سالم بن حم الثقافي: جاءت مشاركتنا في حملة التبرع بالدم انطلاقاً من إيماننا بضرورة رفع مستوى المخزون الاستراتيجي لدى بنك الدم، حيث تهدف الحملة إلى تكريس المسؤولية المجتمعية بأهمية التبرع بالدم كعمل إنساني نبيل يسهم في إنقاذ حياة آلاف من المرضى بالإضافة إلى أن التبرع بالدم، إلى جانب كونه عملاً إنسانياً، ومسؤولية مجتمعية تسهم في شفاء المرضى وحفظ الأرواح، يعود على صاحبه أيضاً بفوائد كبيرة.

وتابع ابن حم: المشاركة في مثل هذه المبادرات ولا سيما الصحية منها تهدف إلى تعزيز مفاهيم العمل الإنساني في المركز، وفي إطار المسؤولية المجتمعية المتمثلة في دعم المبادرات الرائدة، وفق نهج القيادة الرشيدة الداعمة لحملات التآخي الإنساني وصور التكاتف المجتمعي.