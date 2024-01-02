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تنفيذاً لأوامر رئيس الدولة.. 9 آلاف مزرعة تستفيد من دعم خفض «تعرفة الكهرباء»

تنفيذاً لأوامر رئيس الدولة.. 9 آلاف مزرعة تستفيد من دعم خفض «تعرفة الكهرباء»
3 يناير 2024 01:01

سعيد أحمد (أبوظبي) 

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أكد المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، أن الشركة بدأت فعلياً من الشهر الحالي، تنفيذ أوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتوسيع نطاق دعم تكلفة الكهرباء المخصص لأصحاب المزارع من المواطنين، والتي تشمل 9 آلاف مزرعة تقع تحت إشراف الشركة في المناطق الشمالية بالدولة.
وأشار إلى أن الدعم يغطي التكلفة الفعلية على الشركة، بحيث يصبح سعر الكيلو واط 7.5 فلس فقط، بدلاً من 28 و33 فلساً لكل كيلوواط/ساعة، لافتاً إلى أن هذا الدعم يشجع المزارعين على زيادة محاصيلهم وإنتاجهم، وسد حاجة الأسواق المحلية من الأغذية.
وقال المهندس يوسف آل علي: الدعم المقدم من صاحب السمو رئيس الدولة، يتم منحه من هذا الشهر، مؤكداً أنه يقتصر على الحسابات المسجلة قبل صدور الأوامر، ولا يشمل توصيلات المزارع الجديدة، كما أنه يقتصر على مزرعة واحدة فقط من المزارع المسجلة باسم مالك واحد، سواء كانت للغرض الشخصي أو كانت ضمن مبادرات الأمن الغذائي، وألا تكون المزرعة مصنفة تحت فئة «تجاري» أو يتم استخدامها للأغراض التجارية، وألا يكون المالك يتلقى دعماً آخر من إحدى الجهات المحلية، ويمكن للمالك التعرف على الدعم المخصص له من خلال فاتورة الاستهلاك الشهري، ويمكن تسجيل المزارع المستحقة للدعم بعد التأكد من استيفاء الشروط المقررة، وذلك عن طريق منافذ الخدمة التابعة لشركة الاتحاد للماء والكهرباء.
وثمن الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، أوامر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، التي جاءت بتوسيع نطاق دعم تكلفة الكهرباء المخصص لأصحاب المزارع من مواطني الدولة، لتشمل جميع المواطنين من أصحاب المزارع ضمن المناطق التي تقع تحت إشراف الشركة في الإمارات الشمالية، مشيراً إلى أن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، دائماً تسعد المواطنين، وتساعدهم على مواجهة التحديات والصعوبات.
ودعا يوسف آل علي، إلى أهمية قيام أصحاب المزارع بتحديث بياناتهم لضمان الاستفادة من الدعم، كما يجب دمج جميع العدادات التي تخدم مزرعة واحدة في حساب واحد، حيث لا يمكن اعتماد التعرفة المدعومة لأكثر من حساب على المزرعة نفسها.

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