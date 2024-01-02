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حمد الشرقي وسعود المعلا وسيف بن زايد يعزون في وفاة مهرة بنت خالد

حمد الشرقي وسعود المعلا في حديث مع سرور بن محمد
3 يناير 2024 01:00

أبوظبي (وام)
قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أمس، واجب العزاء في وفاة الشيخة مهرة بنت خالد بن سلطان آل نهيان، وذلك خلال زيارة سموهما مجلس العزاء في أبوظبي.
وأعرب صاحب السمو حاكم الفجيرة وصاحب السمو حاكم أم القيوين عن خالص تعازيهما ومواساتهما إلى سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والشيخ طحنون بن سعيد آل نهيان، وأسرة الفقيدة وعموم أسرة آل نهيان الكرام، داعيين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان. 
كما قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، مساء أمس، واجب العزاء إلى الشيخ طحنون بن سعيد آل نهيان في وفاة المغفور لها والدته الشيخة مهرة بنت خالد بن سلطان آل نهيان.
وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في أبوظبي.. عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيدة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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