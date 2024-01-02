الأربعاء 3 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنعى مريضة سرطان من الذين وصلوا إلى الدولة قادمين من قطاع غزة

وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنعى مريضة سرطان من الذين وصلوا إلى الدولة قادمين من قطاع غزة
3 يناير 2024 00:01

نعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مريضة سرطان بالغة من العمر 49 سنة من الذين وصلوا إلى الدولة قادمين من قطاع غزة، والتي كانت تعاني مرحلة متقدمة من مرض السرطان.

وتقدمت الوزارة إلى ذوي المريضة بخالص التعازي، داعية المولى عز وجل أن يسكن الفقيدة فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد : الإمارات ستبقى داعمة للقضية الفلسطينية
لجنة بـ"الوطني" تعتمد تقرير سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج

وأشارت الوزارة إلى أن المريضة البالغة من العمر 49 سنة ، كانت تعاني من مضاعفات عدة، وفور وصولها إلى الدولة تم نقلها إلى إحدى المنشآت الصحية المتخصصة لاستكمال علاجها ، إلا أن وضعها الصحي استمر في التفاقم إلى أن فارقت الحياة نتيجة سرطان الثدي.

وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على مواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية لكافة المرضى والمصابين الذين وصلوا إلى الدولة ، وذلك وفق أعلى معايير الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن حالاتهم تتراوح مابين المتوسطة والحرجة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
قطاع غزة
الإمارات
آخر الأخبار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
علوم الدار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 17:50
محمد بن راشد يحضر جانباً من المنتدى الاستراتيجي العربي 2024
علوم الدار
محمد بن راشد : الإمارات ستبقى داعمة للقضية الفلسطينية
اليوم 16:52
أميركا والفلبين تجريان مناورات بحرية
الأخبار العالمية
أميركا والفلبين تجريان مناورات بحرية
اليوم 16:45
شرطة أبوظبي تبث المسلسل الشرطي "أبواب" لتعزيز الأمن والأمان
علوم الدار
شرطة أبوظبي تبث المسلسل الشرطي "أبواب" لتعزيز الأمن والأمان
اليوم 16:26
منتخب كوريا يصل إلى الإمارات
الرياضة
منتخب كوريا يصل إلى الإمارات
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©