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وفد الهلال الأحمر الإماراتي يتفقد مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

وفد الهلال الأحمر الإماراتي يتفقد مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق
3 يناير 2024 08:39

تفقد وفد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مستشفى "أهل مصر لعلاج الحروق” في القاهرة، للإطلاع على التجهيزات ومتابعة عمل الأجهزة التي تم توريدها بمبادرة من الهيئة، والتي بلغت قيمتها نحو مليونين و 700 ألف درهم ، لتمكن المستشفى من القيام بمهامها والمساهمة في تخفيف الألم عن المصابين في حوادث الحروق، وذلك استعدادا للافتتاح الرسمي للمستشفى في فبراير 2024.

  •  وتعد مستشفى أهل مصر، أول مؤسسة متخصصة في علاج الحروق والتي تقدم خدماتها بالمجان.
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 وتأتي مبادرة الهلال الأحمر الإماراتي، بتوفير الأجهزة للمستشفى، وفقا لتوصياتها التي أعلنتها خلال النسخة السابعة لـ" ماراثون زايد الخيري " التي أقيمت في محافظة الإسكندرية في 2022 ، وتم توجيه ريعها لدعم قدرات المستشفى الطبية والعلاجية.

وتجوّل وفد الهيئة في العديد من أقسام المستشفى، وزار العديد من العنابر، إلى جانب تفقده أقسام الطوارئ، وغرف العمليات، للإطلاع على استعداد  المستشفى لتوفير الخدمات العلاجية للمصابين.

ويجسد هذا الدعم رسالة الإمارات الإنسانية للحد من المعاناة الصحية للشرائح والفئات الضعيفة، ويبرز عمق علاقات التعاون بين الدولتين في تلبية الاحتياجات الإنسانية والصحية والتنموية للشعوب والمجتمعات.   

 

المصدر: وام
الهلال الأحمر الإماراتي
مصر
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