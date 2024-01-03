شرطة أبوظبي تبث المسلسل الشرطي "أبواب" لتعزيز الأمن والأمان

تبدأ القيادة العامة لشرطة أبوظبي في يناير 2024 ببث المسلسل الشرطي التوعوي "أبواب" الذي يعد أول عمل درامي شرطي من إنتاجها، بالتعاون مع شركائها الاستراتجيين، وبمشاركة نجوم وممثلين من الإمارات ودول الخليج ومن الوطن العربي، بالاضافة إلى المواهب الواعدة من منتسبيها.

ويتكون المسلسل الشرطي الدرامي "أبواب" من 10 حلقات تلفزيونية منفصلة، سيتم عرضها على حسابات شرطة أبوظبي، باللغات العربية والإنجليزية والأوردو بالإضافة إلى لغة الإشارة، وقناة بينونة ويتناول أهم الظواهر المجتمعية وتسليط الضوء عليها، وكيفية تعامل الأجهزة الشرطية مع تلك الظواهر ، ودور كل منها في محاربة الجريمة والوقاية منها.

وأوضح العميد أحمد مسعود المزروعي مدير قطاع أمن المجتمع أن هذا المسلسل يأتي ضمن جهود شرطة أبوظبي في تحقيق رسالتها و خطتها الاستراتيجية التي تعمل لاستدامة الشعور بالأمن والأمان في إمارة أبوظبي، لتحقيق ريادة مؤسسية شرطية تستشرف المستقبل بخدمات استباقية مبتكرة تعزز جودة حياة المجتمع، وذلك من خلال ابتكار وخلق وسائل جديدة في التواصل مع الجمهور ، والتنويع في إيصال الرسائل التوعوية والوقائية لكافة أفراد المجتمع.

وأضاف أن المسلسل التوعوي "أبواب" يعد أحد الوسائل الجديدة بشرطة أبوظبي لإيصال رسائلها التوعوية والتثقيفية وبناء جسور التعاون والشراكة ونشر الشعور الدائم بالأمن والأمان، من خلال تقديم محتوى إعلامي موثوق ورصين، يصل إلى أكبر شريحة من الجمهور ، ويغطي في حلقاته مختلف الجوانب التي تركز على سلامة المجتمع.

وأكد العميد دكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية اهتمام شرطة أبوظبي بمواكبة التطورات في التوعية لتصل إلى أكبر شريحة من الجمهور عبر توظيف التقنيات المتطورة واستخدام وسائل مبتكرة والاستفادة من سهولتها وسرعتها في مخاطبة المجتمع، مضيفاً أنه يترجم اهتمام القيادة الشرطية بتحفيز الابتكار في مجال تطوير المحتوى الإبداعي ودعم منظومة الإنتاج الإعلامي، ومن منطلق الحرص المستمر على تشجيع منتسبيها على الإبداع والابتكار في مختلف المجالات.

ولفت إلى أن المسلسل تم إعداده بفكرة وإخراج منتسبي الإدارة، وهو من إنتاج إدارتي الشرطة المجتمعية والإعلام الأمني، وبمشاركة عدة مديريات وإدارات هي مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، المرور والدوريات، مكافحة المخدرات، ق 7، وادارة المعلومات الامنية، التفتيش الأمني k9، وغيرها.

يذكر أن المسلسل يتناول في حلقاته القضايا ذات الأولوية والاهتمام لدى غالبية أفراد المجتمع، مثل الادمان وترويج المخدرات وحماية الطفل، بالاضافة إلى التنمر والجرائم الإلكترونية، وغيرها من الموضوعات.