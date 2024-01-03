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محمد بن راشد : الإمارات ستبقى داعمة للقضية الفلسطينية

محمد بن راشد يحضر جانباً من المنتدى الاستراتيجي العربي 2024
3 يناير 2024 16:52

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات ستبقى داعمة للقضية الفلسطينية وساعية لإحلال السلام ومستمرة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق»

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»:«ستبقى القضية الفلسطينية في وجداننا ووجدان كل عربي ومسلم ووجدان كل إنسان يمتلك معايير أخلاقية حقيقية.. وستبقى الإمارات داعمة للقضية.. وساعية لإحلال السلام.. ومستمرة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق».

وحضر سموه اليوم الأربعاء، جانباً من المنتدى الاستراتيجي العربي 2024 الذي انطلقت فعالياته في دبي.

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وقال سموه: «أثناء حضوري اليوم جانباً من المنتدى الاستراتيجي العربي 2024.. وهدفه استشراف مستقبل المنطقة اقتصادياً وسياسياً في العام الجديد.. منطقتنا بحاجة لاحتواء أزماتها.. وتنسيق جهودها.. وبناء جسور تعاون بين مختلف أطرافها.. والتمسك بخياراتها المستقلة لحل أزماتها وبناء مستقبلها».

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
الإمارات
المنتدى الاستراتيجي العربي
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