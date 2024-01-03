الخميس 4 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
3 يناير 2024 17:50

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدًا غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار نهاراً خاصة على بعض المناطق الساحلية والشمالية، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة ونشطة السرعة مثيرة للغبار أحياناً.

حركة الرياح شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.. الموج في الخليج العربي مضطرب .. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:49 والمد الثاني عند الساعة 07:57 والجزر الأول عند الساعة 12:06 والجزر الثاني عند الساعة 00:16.

أخبار ذات صلة
الأرصاد: طقس غائم أحياناً واضطراب بالبحر
الطقس المتوقع في الإمارات غداً

وفي بحر عمان الموج متوسط إلى مضطرب.. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:06 والمد الثاني عند الساعة 02:57 والجزر الأول عند الساعة 10:01 والجزر الثاني عند الساعة 20:06.

المصدر: وام
الطقس
آخر الأخبار
سان جيرمان يحصد «اللقب 12» في «كأس الأبطال»
الرياضة
سان جيرمان يحصد «اللقب 12» في «كأس الأبطال»
اليوم 08:21
أعضاء فريق الإنقاذ يبحثون في المنازل عن ناجين في مدينة سوزو بمحافظة إيشيكاوا
الأخبار العالمية
استمرار البحث عن ناجين من زلزال اليابان وارتفاع الحصيلة
اليوم 08:15
أتالانتا وميلان.. «موعد الكأس»
الرياضة
أتالانتا وميلان.. «موعد الكأس»
اليوم 08:07
ريال مدريد وجيرونا.. «المطاردة المشوقة»!
الرياضة
ريال مدريد وجيرونا.. «المطاردة المشوقة»!
اليوم 07:58
مخيم مؤقت لنازحين فلسطينيين في مدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
رفض عربي ودولي لدعوات تهجير الفلسطينيين خارج غزة
اليوم 01:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©