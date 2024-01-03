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حمدان بن محمد يحضر جانباً من فعاليات المنتدى الاستراتيجي العربي

حمدان بن محمد يحضر جانباً من فعاليات المنتدى الاستراتيجي العربي
3 يناير 2024 19:03

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم الأربعاء، جانباً من فعاليات المنتدى الاستراتيجي العربي.

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وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «حضرت برفقة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جانباً من فعاليات المنتدى الاستراتيجي العربي الذي يستعرض حالة العالم العربي سياسياً واقتصادياً.. يعد المنتدى منصة لاستعراض واقعنا العربي ويبحث التوجهات الجيوسياسية الجديدة والتحولات الاقتصادية العالمية، وهدفنا في دبي كان وسيبقى الخير والمستقبل الأفضل لكل بلد عربي وكل مواطن عربي».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
محمد بن راشد
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