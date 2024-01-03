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طرق دبي: 98% التزام المركبات الثقيلة بالحد من الانبعاثات الكربونية

طرق دبي: 98% التزام المركبات الثقيلة بالحد من الانبعاثات الكربونية
3 يناير 2024 20:29

أشادت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، بالتزام الشركات والمؤسسات العاملة بقطاع النقل التجاري خاصة الشاحنات والمركبات الثقيلة، بالحد من الانبعاثات الكربونية الصادرة من عوادم هذه المركبات، وقد بلغت نسبة التزام هذه المركبات 98% تقريباً.

جاء ذلك خلال حملات تفتيشية وتوعوية نفذتها مؤخرا الفرق الميدانية التابعة لإدارة رقابة أنشطة الترخيص بمؤسسة الترخيص وبالتنسيق مع إدارة الخدمات الإدارية بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور في القيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة مواصلات الإمارات، وذلك بهدف تعزيز ورفع مستوى أهمية الحد من الانبعاثات الكربونية الصادرة من عوادم المركبات الثقيلة.

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وأشاد عيسى الأميري، مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بالتزام الشركات والمؤسسات المالكة للمركبات الثقيلة ومنها شاحنات نقل البضائع بمعايير الحد من الانبعاثات الكربونية، قائلا إن نسبة التزام هذه الجهات بلغت (98%) تقريبا، وهذا إن دَلَّ على شيء فإنما يَدُلُّ على مستوى الوعي الذي تتمتع به هذه الشركات والمؤسسات. وقد استمرت الحملة التفتيشية لمدة أسبوع، وشملت مختلف أنواع المركبات الثقيلة في عدد من الشوارع والطرق الحيوية في دبي. وقد جسّدت الحملة الغاية الاستراتيجية الثانية المتمثّلة بالاستدامة والثالثة للهيئة المتمثلة بالصحة والسلامة والأمن.

المصدر: وام
طرق دبي
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