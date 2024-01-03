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نجاح وساطة إماراتية لتبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا

نجاح وساطة إماراتية لتبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا
3 يناير 2024 22:08

أعلنت وزارة الخارجية عن نجاح وساطة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تبادل أسرى الحرب بين جمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا.

وأشارت الوزارة إلى أن نجاح جهود الوساطة جاء انعكاساً لعلاقات الصداقة الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات بكل من جمهوريتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا، والتي دعمتها اتصالات منتظمة على أعلى المستويات نتج عنها إحدى كبرى عمليات تبادل الاسرى بين الجانبين منذ بداية الحرب.

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وقد أعربت وزارة الخارجية عن تقديرها لحكومتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا على تعاونهما واستجابتهما لجهود الوساطة الإماراتية لانجاح عملية تبادل الأسرى بالرغم التحديات التي تفرضها ظروف الحرب الحالية.

وأكدت وزارة الخارجية على التزام دولة الإمارات بمواصلة الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، مشددة على موقفها المتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد، وسعيها لدعم جميع المبادرات التي من شأنها التخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الأزمة.

المصدر: وام
الإمارات
روسيا
أوكرانيا
وزارة الخارجية
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