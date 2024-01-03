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الأرصاد: طقس غائم أحياناً واضطراب بالبحر

أرشيفية
4 يناير 2024 01:00

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

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تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق ومرتفعاً جوياً سطحياً من الغرب، يصاحبهما امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يؤدي إلى أن يسود طقس صحو إلى غائم أحياناً، مع فرصة هطول أمطار خفيفة على بعض المناطق بالدولة، وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم رطباً على بعض المناطق الداخلية – صحواً إلى غائم جزئي وغائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة خاصة على السواحل، وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة ونشطة السرعة مثيرة للغبار أحياناً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عُمان. 
فيما يتوقع المركز أن يكون طقس الغد الجمعة رطباً على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً – ويكون صحواً إلى غائم جزئي - وتظهر السحب المنخفضة على السواحل، وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة ونشطة السرعة، خاصة على البحر مثيرة للغبار أحياناً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عُمان.
ووفقاً لتقرير السمات المناخية الصادر عن المركز الوطني للأرصاد أن الدولة تشهد خلال شهر يناير، نشاطاً للرياح الشمالية الغربية أحياناً «تسمى رياح الشمال»، تكون مثيرة للرمال والغبار على المناطق الداخلية خاصة المكشوفة، كما تؤدي هذه الرياح إلى ارتفاع موج البحر في الخليج العربي، وتزداد الرطوبة النسبية، خاصة في الصباح الباكر، مما يهيئ الفرصة لتكون الضباب والضباب الخفيف، ويزداد معدل حدوث الضباب على المناطق الداخلية أكثر عن المناطق الساحلية.

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