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23 ألف طفل في 250 مركزاً للطفولة المبكرة في دبي

23 ألف طفل في 250 مركزاً للطفولة المبكرة في دبي
4 يناير 2024 00:59

دينا جوني (دبي)
أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي أن إجمالي عدد مراكز الطفولة المبكرة في دبي وصل إلى ما يقارب 250 مركزاً تستقبل أكثر من 23 ألفاً و500 طفل. وقالت إن نسبة الزيادة السنوية في أعداد الأطفال الملتحقين بلغت 15%، بعد أن انضم 3000 طفل إضافي خلال العام الدراسي الماضي إلى تلك المراكز. 
وأظهر تقرير صادر عن الهيئة بعنوان «ننمو سريعاً.. مراكز الطفولة المبكرة في دبي» أن حوالي 66% من الأطفال الملتحقين بمراكز الطفولة المبكرة تتراوح أعمارهم بين السنتين والأربع سنوات، ما يعكس جاذبية مراكز الطفولة المبكرة بدبي كخيار تعليمي يلبّي احتياجات أولياء الأمور.

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وقال الدكتور عبد الله الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: «لا يقتصر دور مراكز الطفولة المبكرة على إثراء تجربة التعلم لدى الأطفال فحسب، بل تشكل الأساس لبناء شخصية ومدارك صناع التغيير ومبتكري المستقبل، فضلاً عن دورها ليس فقط في رعاية الأطفال للعيش والتعلم والازدهار في مدينتنا وعالمنا الذي يتطور بوتيرة متسارعة، وإنما لمساهماتها أيضاً في رعاية نمو وازدهار دبي». 
وأشار إلى أن النمو في أعداد الطلبة الذي تشهده دبي هذا العام يعد مؤشراً واضحاً على تجارب التعلُّم الثرية التي توفرها هذه المراكز للأطفال، وعلى ثقة الآباء والأمهات في مراكز الطفولة المبكرة بدبي من أجل منح الأطفال الرعاية والتعليم.
وتطبق مراكز الطفولة المبكرة في دبي 14 منهاجاً وبرنامجاً تعليمياً متنوعاً بلغات تدريس رئيسية تتنوع بين اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، والصينية، والروسية، وغيرها. ويُعدُّ منهاج المرحلة التأسيسية لسنوات الطفولة المبكرة (EYFS) الأكثر تطبيقاً في هذا القطاع، إذ يُطبَّق في 200 مركزاً للطفولة المبكرة، بالإضافة إلى 16 مركزاً يطبق منهاج مونتيسوري، و8 مراكز تطبق منهاج أونتاريو، و6 مراكز تطبق منهاج ولاية واشنطن، فضلاً عن منهاج رياض الأطفال الفرنسي والمُطبَّق في 4 مراكز، بالإضافة إلى المنهاج الإبداعي والمنهاج النرويجي، والمنهاج التعليمي لمرحلة ما قبل المدرسة (IPC) بواقع 3 مراكز لكل منها، فضلاً عن مناهج أخرى متنوعة. 

هيئة المعرفة والتنمية البشرية
دبي
الإمارات
الطفولة المبكرة
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