بلدية الشارقة تطلق جائزة التميز البلدي بحلتها الجديدة

الشارقة (وام)

أطلقت بلدية مدينة الشارقة، جائزة التميز البلدي الداخلية بحلتها الجديدة، كإحدى المبادرات التي تعزز ثقافة التميز وتجعلها مفهوماً سائداً وسلوكاً راسخاً، وسمة أساسية تميز البلدية وموظفيها.

وأكد عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن جائزة التميز البلدي من المبادرات التحفيزية التي تنظمها البلدية بصورة دائمة، لتحفيز الموظفين، وحثهم على بذل المزيد من الجهود بما يحقق رؤى وأهداف البلدية في تقديم أفضل الخدمات لجمهور المتعاملين، ويحقق بيئة عمل تتسم بالسعادة والمنافسة الإيجابية، وتعزيز منظومة التطوير والتحسين في الأداء المؤسسي ويلبي التطلعات كافة.

وأوضح أن الجائزة تشمل مجموعة من الفئات، منها الفئات الخاصة بالوحدات الإدارية وفئات الموظفين، وتستند عملية التقديم والتقييم على مجموعة من الاشتراطات والمعايير التي يجب اتباعها عند المشاركة، مشيراً إلى أنه تم الاعتماد على أفضل الممارسات المطبقة في الدولة، وعلى المستوى الدولي في مجال تحديد معايير وعناصر التقييم وشروط المشاركة ومراحل عملية التقييم.

وأضاف أن الجائزة تحقق مجموعة من الأهداف، منها نشر ثقافة التميز في البلدية للوحدات التنظيمية والموظفين، وضمان تطبيق أفضل الممارسات في مجال العمل، وتكريم المتميزين، وإبراز أهم المشاريع، وتعزيز الجاهزية للمشاركة في الجوائز المحلية والعالمية، ودعم منظومة الابتكار، وتهيئة بيئة عمل تتضافر بها كل الجهود للتحسين والتطوير المستمر.

ولفت الطنيجي إلى أن البلدية قبل إطلاق الجائزة أعدت دليلاً شاملاً ووافياً يحتوي على شروط المشاركة، والغرض من الجائزة وآلية التسجيل والتقييم، والمعايير التي يتم الاعتماد عليها، كما فصل جميع الفئات تفصيلاً شاملاً يسهم في معرفة الفئة التي يمكن المشاركة بها، سواء للوحدات التنظيمية أو الموظفين، لضمان المعرفة الكافية بفئات وشروط ومعايير الجائزة.