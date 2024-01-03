«التنمية الأسرية» تكرم موظفي الخدمة الطويلة

أبوظبي (الاتحاد)

كرمت مؤسسة التنمية الأسرية موظفي الخدمة الطويلة، تقديراً لإنجازاتهم طوال سنوات عملهم الحافلة بالعطاء، وعلى ما قدموه من جهود وتضحيات كبيرة مكنت المؤسسة من تحقيق أهدافها السامية في خدمة الأسرة والمجتمع.

حضر حفل التكريم معالي علي سالم الكعبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، ومريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، والموظفون المكرمون، ومديرو الدوائر والمناطق والمراكز التابعة للمؤسسة.

وأثنى معالي علي سالم الكعبي على الجهود المبذولة كافة، والإنجازات التي قدمها موظفو الخدمة الطويلة طوال فترة عملهم في المؤسسة، لما فيها من أثر واضح ومستدام ساهم في تلبية تطلعات القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، متوجهاً بالشكر لهم على ما قدموه في خدمة وطنهم وأسرهم ومجتمعهم.

وأشاد الكعبي بدور موظفي الخدمة الطويلة في الارتقاء بمستوى الأداء، وإحداث التطوير الإيجابي في الخدمات المُقدمة لمستحقي الرعاية الاجتماعية في الإمارة، مشيراً إلى أن مؤسسة التنمية الأسرية تسعى على الدوام نحو تطوير رأس المال البشري، وتوفير البيئة التنافسية والداعمة لهم، واستحداث أساليب العمل التطويرية، ما يمكنهم من بذل الطاقات لإحداث نقلة نوعية في الأداء، وتقديم خدمات ذات مستوى عال في خدمة المجتمع.

ومن جانبها، أشادت مريم محمد الرميثي بالإنجازات التي حققها موظفو الخدمة الطويلة في المؤسسة، معبرة عن شكرها وجزيل امتنانها لجهودهم المخلصة في خدمة المؤسسة، خلال رحلة عملهم، قائلة: «لقد ساهمتم خلال المرحلة الانتقالية من بدء التأسيس وحتى مرحلة التمكين في القطاع الاجتماعي، بجهود وأعمال ستظل راسخة في ذاكرة وتاريخ هذه المؤسسة».