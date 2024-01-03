تصفيات مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم تنطلق 6 يناير

دبي (وام)

تنطلق التصفيات النهائية لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم في دورتها الرابعة والعشرين 1445 - 2024 يوم 6 يناير الحالي وتستمر حتى 12 منه.

ويستضيف مقر الجائزة في منطقة الممزر بدبي المشاركين في التصفيات من الذكور بينما يستضيف مقر جمعية النهضة النسائية بدبي المشاركات في التصفيات من الإناث.

وصرح المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة أن هذه المسابقة، وهي من الفروع الرئيسة للمسابقات التي تنظمها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، كانت قد فتحت باب المشاركة خلال الفترة من الأول من شهر نوفمبر 2023 لغاية الثالث عشر من ديسمبر 2023، وذلك من خلال مراكز التحفيظ المعتمدة بالدولة وفقاً للشروط ومن خلال أفرع المسابقة الستة التي أعلنتها الجائزة وهي الفرع الأول، ويشترط فيه أن يكون المشارك حافظاً للقرآن الكريم كاملاً مع التجويد، أما الفرع الثاني فيشترط فيه الحفظ والتجويد لعشرين جزءاً متتالياً، والفرع الثالث حفظ عشرة أجزاء متتالية حفظاً وتجويداً، أما الفرع الرابع فحفظ 5 أجزاء متتالية مع التجويد، وهذا الفرع مخصص فقط للمواطنين، أما الفرع الخامس فحفظ 5 أجزاء مع التجويد لمن لم يتجاوز 10 سنوات من المقيمين، والفرع السادس حفظ ثلاثة أجزاء مع التجويد لمن لم يتجاوز 10 سنوات من المواطنين.

وقال بوملحة: إن عملية التسجيل شهدت إقبالاً كبيراً من المتقدمين في جميع فروع المسابقة للوصول إلى النهائيات مشيداً بالدور الكبير والجهد المتميز الذي تقوم به مراكز تحفيظ القرآن الكريم على مستوى الدولة، للتشجيع على حفظ القرآن الكريم وتجويده وتلاوته وتهيئة المتنافسين للمشاركة في المسابقات القرآنية.

وأضاف أن اليوم الأول للتصفيات النهائية للمسابقة سيشهد تنافس 7 متسابقين من جميع فروع المسابقة لفئة الذكور، وهم عبدالمالك محمد يونس محمد أنور شاه المرشح للفرع الأول والمتسابق عمر معمر على أحمد بانبيلة، وأيضاً مرشح للفرع الأول وعبدالله محمد سالم مصبح العيسائي للفرع الثاني من النهاية والمتسابق حميد الله حبيب الله للفرع الثاني من البداية والمتسابق محمد العسري للفرع الثالث من النهاية، والمتسابق زايد محمد حسن سالم الكثيري للفرع الرابع من النهاية والمتسابق أبوبكر عطا الله للفرع الخامس من النهاية، كما تشارك 8 متسابقات، وهن مريم محمد تاج محمد إبراهيم للفرع الأول والمتسابقة فاطمة إبراهيم جاسم محمد الحمادي للفرع الأول والمتسابقة ربا حسين إبراهيم نورالدين حمزة للفرع الثاني من البداية والمتسابقة قمران ببي محمد خالد للفرع الثاني من البداية والمتسابقة اليازية حمد مبارك عنوده العامري للفرع الثاني من النهاية والمتسابقة علياء علي محمد علي العنتلي للفرع السادس من النهاية، والمتسابقة أسماء محمد بجاس سالم الكوري للفرع الثالث من البداية والمتسابقة ريم حسن علي مدول القحطاني للفرع الثالث من البداية.

وأوضح المستشار بوملحة أن الجائزة شكلت لجنتين تحكيميتين واحدة للذكور والأخرى للإناث، حيث جرى تشكيل لجنة الذكور برئاسة فضيلة الشيخ إبراهيم جاسم المنصوري، وعضوية كل من فضيلة الشيخ مانع عبدالله النهدي، وفضيلة الشيخ يوسف أحمد محمد النقبي، وفضيلة الشيخ سلطان عبدالله محمد قاسم الحمادي، وفضيلة الشيخ إسماعيل كامل إسماعيل البريمي، وفضيلة الشيخ جمال إبراهيم إسماعيل مصطفى، أما لجنة الإناث فقد جرى تشكيلها برئاسة ابتسام هائل غيلان، وعضوية كل من أسماء حسن المرزوقي وصديقة يحيى الكمالي ونعمة حسن محمد حسن وإيمان محمد فاضل معلوم وعبير طه حماد.

ودعا بوملحة جميع المتسابقين والمتسابقات للحضور مبكراً إلى مقر المسابقة، كما دعا الجمهور لحضور فعاليات المسابقة لتشجيع المتسابقين والاستماع إلى التلاوات المباركة.