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شرطة أبوظبي تدشن دوريات "الشرطة السياحية" الحديثة

شرطة أبوظبي تدشن دوريات "الشرطة السياحية" الحديثة
4 يناير 2024 10:22

دشنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي دوريات الشرطة السياحية الجديدة (club car) في المواقع السياحية بإمارة أبوظبي وتحمل شعار شرطة أبوظبي وشعار الشرطة السياحية.

وأكد اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي، أن تدشين الدوريات يأتي تطبيقاً لرؤية شرطة أبوظبي الاستراتيجية بأن تكون أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان، وتعزيزاً لجهودها المميزة في خدمة السياح وزوار إمارة أبوظبي، والاستجابة للبلاغات الأمنية والوقائية ومكافحة الجريمة بحرفية عالية تعزيزاً لأمن وسلامة المجتمع.

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ولفت إلى الاهتمام المستمر بتقديم خدمات استباقية جديدة تواكب التوجهات الحكومية والمستقبلية في الإمارة، وتتماشى مع توجيهات القيادة الشرطية وفق استراتيجية شرطة أبوظبي في إسعاد المجتمع بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للسياح، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم و تأمين المنشآت ومرتادي المواقع السياحية بإمارة أبوظبي.

وأوضح العميد راشد خلف الظاهري مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بقطاع الأمن الجنائي، أنه تم توزيع دوريات الشرطة السياحية الجديدة مع كوادرها لتقوم بدورها في تقديم الخدمات الأمنية والتوعوية المميزة إلى جانب توزيع كتيبات توعوية بعدة لغات عالمية على السياح تتضمن نصائح وإرشادات بأهم القوانين والأنظمة المعمول بها في الإمارة، وتعريفهم بالأماكن السياحية،وكيفية التنقل بسيارات الأجرة وشروط قيادة المركبات ،وطرق الاتصال بأرقام الطوارئ لطلب المساعدة عند الحاجة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
الشرطة السياحية
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