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رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتشكيل "مجلس الشؤون الإنسانية الدولية" برئاسة ذياب بن محمد بن زايد

رئيس الدولة
4 يناير 2024 11:43

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوماً اتحادياً، بشأن تشكيل "مجلس الشؤون الإنسانية الدولية"، على أن يتبع رئيس ديوان الرئاسة، ويختص بالإشراف على جميع القضايا والمسائل المتعلقة بالشؤون الإنسانية الدولية.

ونص المرسوم على أن يترأس المجلس .. سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة.

ويضمُّ المجلس في عضويته كلاً من .. معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي فارس محمد أحمد المزروعي، مستشار في ديوان الرئاسة، ومعالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومحمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، وسلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية.

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وتتضمن مهام واختصاصات المجلس وفق المرسوم.. إعداد ومراجعة السياسة العامة للشؤون الإنسانية الدولية، والإشراف العام على منظومة الشؤون الإنسانية الدولية، ومتابعة إعداد وتنفيذ الخطط والمبادرات والمشروعات ذات العلاقة، ووضع تصوُّر مستقبلي للشؤون الإنسانية الدولية وتحديد الأطر العامة لتنفيذه من قِبَل الجهات المختصة، وإعداد الموازنة متوسطة الأجل للشؤون الإنسانية الدولية، وإجراء مراجعة دورية لأولويات التعاون التنموي، واتخاذ القرارات المتعلِّقة بالخطط والمبادرات والمشروعات ذات الصلة بالشؤون الإنسانية الدولية.

وحدَّد المرسوم صلاحية المجلس في تشكيل اللجان الفرعية اللازمة، التي يُحدِّد رئيس المجلس مهامها وواجباتها .
كما نص المرسوم أيضاً على نقل تبعية اللجنة الاستراتيجية المشتركة للتعاون الأفريقي، واللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الخارجية، واللجنة العليا للمساعدات الخارجية، واللجنة الاستشارية للتنمية الصحية الدولية إلى "مجلس الشؤون الإنسانية الدولية".

المصدر: وام
ذياب بن محمد بن زايد
رئيس الدولة
محمد بن زايد
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