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أنور قرقاش: محمد بن راشد قائد استثنائي تتحدث عنه مسيرة طويلة من الإنجازات

أنور قرقاش: محمد بن راشد قائد استثنائي تتحدث عنه مسيرة طويلة من الإنجازات
4 يناير 2024 12:40

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قائد استثنائي تتحدث عنه مسيرة طويلة من الإنجازات.

وقال معاليه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «في ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مقاليد الحكم في دبي، نحتفي بقائد جعل من صناعة الفرق بوصلة للعمل، زعيماً صاحب رؤية فذة وجرأة على تحدي التوقعات، استثنائي تتحدث عنه مسيرة طويلة من الإنجازات، ملهم ومحفز على التغيير الإيجابي على مستوى المنطقة».   

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وأضاف معاليه: «حفظ الله سموه وبارك في عمره».

 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أنور قرقاش
محمد بن راشد
الإمارات
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