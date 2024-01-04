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محمد بن راشد يعلن عن إطلاق أجندة دبي الاجتماعية 33

محمد بن راشد يعلن عن إطلاق أجندة دبي الاجتماعية 33
4 يناير 2024 13:19

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الخميس عن إطلاق أجندة دبي الاجتماعية 33.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «الإخوة والأخوات.. جرياً على عادتنا السنوية في إطلاق مشاريع وبرامج وطنية واعدة في الرابع من يناير من كل عام.. نعلن اليوم عن إطلاق أجندة دبي الاجتماعية 33.. وهي خطتنا لمجتمع دبي للعشر سنوات القادمة.. شعارها "الأسرة أساس الوطن".. وميزانيتها 208 مليار درهم خلال العشر سنوات المقبلة … وهدفها أسرنا المواطنة في دبي.. إسكاناً.. ومستوى معيشةً.. وهويةً وقيماً.. وترابطاً اجتماعياً.. ورعايةً صحية.. وتطويراً لمهارات المستقبل في أجيالنا القادمة».

وأضاف سموه: «هدفنا مضاعفة عدد الأسر المواطنة إلى الضعف خلال عقد.. وتوفير أحياء سكنية ذات أفضل معيشة لهم على مستوى العالم .. وتوفير حماية مجتمعية لأجيالنا من الأفكار غير السوية والممارسات التي يمكن أن تهدد استقرار الأسرة وتماسكها..  الأجندة الاجتماعية لها مستهدفات واضحة.. وبرامج معتمدة.. وميزانيات مخصصة.. وسيتابعها أبنائي حمدان ومكتوم وأحمد وإخوانهم.. وهم أحرص الناس على أسرة دبي الكبيرة التي نشأوا فيها وأحبوها.. وتربطهم بها أواصر المحبة والمودة والدم» .

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واختتم سموه: « الوطن ليس أرقاماً وبنياناً.. الوطن أسر وإنسان.. ورسالتي لجميع المسؤولين أن أولويتنا الفترة المقبلة هي الأسرة حماية وتمكيناً وتطويراً وتماسكاً.. ونسأل الله أن يوفقنا في خدمة البلاد والعباد».

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
الإمارات
دبي
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