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شرطة أبوظبي تطلق مجلة "كلنا شرطة" الإلكترونية

شرطة أبوظبي تطلق مجلة "كلنا شرطة" الإلكترونية
4 يناير 2024 15:44

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مجلة "كلنا شرطة" الإلكترونية وهي مجلة دورية نصف سنوية، تصدر باللغتين العربية والانجليزية، بهدف إبراز دور شرطة أبوظبي في تعزيز المسؤولية والمشاركة المجتمعية من العمل التطوعي الشرطي.

وأكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، أن منظومة "كلنا شرطة" تأتي تجسيدًا لاستراتيجية شرطة أبوظبي وضمن التوجهات الحكومية من أجل ضمان استمرارية تقديم أفضل الخدمات الشرطية بما يعزز جودة حياة المجتمع بشكل مستدام.

ولفت إلى أهمية المجلة في عرض إنجازات منظومة "كلنا شرطة" والتي انعكست إيجابيًا على مسيرة العمل الشرطي والأمني، وتقديم أفضل الخدمات بكفاءة وفاعلية وضمان تحقيق الشمولية والاستدامة في الأمن والأمان.

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ومن جانبه أوضح العميد أحمد مسعود المزروعي مدير قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي أن المجلة تسلط الضوء على إنجازات وإسهامات أعضاء كلنا شرطة المتمثلة في خدمة المجتمع ودورهم في دعم المنظومة الأمنية، وتعزيز ثقة الجمهور بالخدمات التي تقدمها شرطة أبوظبي التزامًا منها بمد مزيد من جسور التواصل مع المجتمع وتحقيق انخراط أكبر لأفراده في جهود الأمن التي تبذلها الشرطة بما ينعكس إيجابًا على المشهد الأمني.

وبدوره أشار العميد حمود سعيد العفاري مدير ادارة الشرطة المجتمعية إلى أن المجلة تستعرض إنجازات منظومة "كلنا شرطة"وقصص نجاح الأعضاء إلى جانب إبراز الفرص التطوعية التي تم تنفيذيها، وتضم عدة أبواب منها: قصص نجاح، وجودة الحياة، والبيئة، والمرونة والرشاقة، والشراكة التكاملية، والسمعة المؤسسية، وهمسات تطوعية.

 

المصدر: وام
كلنا شرطة
شرطة أبوظبي
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