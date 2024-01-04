سعود بن صقر يستقبل ولي عهد أم القيوين

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اليوم، سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين.

وتبادل سموهما خلال اللقاء الأحاديث الودية، كما بحثا عدداً من الموضوعات المتعلقة بشؤون الوطن والمواطنين والمسيرة التنموية الشاملة لدولة الإمارات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" التي أسهمت في تحقيق الازدهار والتقدم للوطن والرفاهية والرخاء لشعب الإمارات.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين.