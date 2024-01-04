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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
4 يناير 2024 17:33

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق خاصة الشمالية قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة ونشطة السرعة خاصة على البحر مثيرة للغبار أحياناً.

الرياح: شمالية غربية - جنوبية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. الخليج العربي: مضطرب إلى متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:57 والمد الثاني عند الساعة 18:01 والجزر الأول عند الساعة 14:08والجزر الثاني عند الساعة 00:54.

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بحر عمان: متوسط إلى خفيف الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:03 والمد الثاني عند الساعة 03:35 والجزر الأول عند الساعة 11:07 والجزر الثاني عند الساعة 20:58.

المصدر: وام
الإمارات
الطقس
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