300 موظف فندقي يتعرفون إلى خدمات الشرطة السياحية بدبي

دبي (الاتحاد)

نظمت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، محاضرة توعية لـ300 موظف يعملون في فندقي «ون اند اونلي ون - زعبيل»، و«سيروو»، وذلك بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة، والإدارة العامة للدفاع المدني، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والشركاء الداخليين في شرطة دبي. وأكد العقيد عادل مرشد، مدير إدارة الشرطة السياحية بالوكالة، أن المحاضرة التوعوية تأتي استكمالاً لجهود إدارة الشرطة السياحية في التوعية بخدمات شرطة دبي بين للعاملين في الفنادق وعموم السياح والزوار في الإمارة، حرصاً على دعم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، وتعزيز الشعور بالأمن والأمان.

ومن جانب شرطة دبي، قدمت كل من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وإدارة المباحث الإلكترونية، وإدارة المفقودات والمعثورات، وإدارة التحقيقات الجنائية والإدارية، ومركز الاتصال 901، التوعية بالخدمات المُقدمة من مركز الشرطة الذكي «SPS»، النوعية والذكية، والمتوفرة على مدار 24 ساعة ودون أي تدخل بشري، بالإضافة إلى التوعية بأضرار المخدرات وطرق التعامل والتواصل مع الجهات الأمنية المُختصة، إلى جانب التوعية بالجرائم الإلكترونية، وطرق التعامل مع الاختراقات والابتزازات الإلكترونية، والإبلاغ عنها عبر منصة «e-crime»، والتوعية كذلك بالتواصل على رقم مركز الاتصال 901 في الحالات غير الطارئة.

وقدمت الإدارة العامة للدفاع المدني، التوعية بما يختص بسبل الوقاية من الحرائق، وطرق التعامل في الحوادث، وإجراءات السلامة، فيما قدمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، التوعية بأهم إجراءات الإسعافات الأولية، وقنوات التواصل، وسبل التعامل مع الحالات الطارئة.