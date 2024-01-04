شرطة دبي تُنظم مُلتقى منطقة «نايف المجتمعي»

دبي (الاتحاد)

شهد اللواء الدكتور طارق تهلك مدير مركز شرطة نايف، فعاليات مُلتقى منطقة «نايف المُجتمعي» الذي نظمته مبادرة الروح الإيجابية ومركز شرطة نايف، وذلك في ساحة الاتحاد، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في بلدية دبي، ومجلس دبي الرياضي.

حضر الفعاليات، العميد عمر بن حماد، مدير مركز شرطة الرفاعة، والعقيد خبير عمر عاشور، نائب مدير مركز شرطة نايف، وفاطمة بوحجير، منسقة مبادرة الروح الإيجابية، وعدد من موظفي شرطة دبي، وما يزيد على 4000 من سكان منطقة نايف.

وأشاد اللواء طارق تهلك بفعاليات مُلتقى «نايف المجتمعي» المتنوعة التي أسهمت في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد سكان منطقة نايف، مثمناً جهود القائمين على تنظيم فعاليات الملتقى.

وحول الفعاليات، قالت فاطمة بوحجير مُنسقة مبادرة الروح الإيجابية، إن المبادرة تساهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان والتواصل المجتمعي مع شرائح المجتمع كافة.