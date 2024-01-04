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«إنترسك للأمن السيبراني» يسلط الضوء على تطوير الحوسبة الكمومية

«إنترسك للأمن السيبراني» يسلط الضوء على تطوير الحوسبة الكمومية
5 يناير 2024 00:56

دبي (وام)

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تنطلق في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير الجاري، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، فعاليات الدورة الـ25 من معرض «إنترسك 2024»، التي تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة للحوسبة الكمومية في منطقة الشرق الأوسط. 
ويقام المعرض تحت شعار «ربع قرن من الابتكار في مجال التكنولوجيا الأمنية»، بمشاركة 1000 عارض من 60 دولة وحضور أكثر 45 ألف زائر تجاري من جميع أنحاء العالم، ويعد ملتقى عالمياً لقطاعات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق.
وتشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في سباق تطوير الحوسبة الكمومية والتشفير الكمي من خلال «مركز بحوث الكوانتوم» والمعاهد الإماراتية التي تعمل على تحويل الإنتاج، حيث قام معهد الابتكار التكنولوجي في سبتمبر 2023 بتطوير مقدرات تشفير تعمل على تقييم أمان مخططات التشفير بعد الكم.
ويناقش مؤتمر «إنترسك 2024» للأمن السيبراني آثار الحوسبة الكمومية، حيث سيجمع نخبة من أبرز الخبراء وقادة الفكر والمبتكرين الذين سيرسمون مسار التميز في هذا القطاع في السنوات المقبلة.
وتضم قائمة المتحدثين البارزين كلاً من: الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، وفاضل المري، مسؤول النظم الأمنية لدى مركز دبي للأمن الإلكتروني، وكريج جونز مدير مكافحة الجرائم الإلكترونية لدى منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) في سنغافورة، وسيرجي مارسين وزير الاتصالات والتحول الرقمي لدى حكومة كاتالونيا، إسبانيا.

معرض إنترسك
إنترسك
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