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بلدية أبوظبي تنظم «ملتقى التميز المؤسسي»

المكرمون في ختام الفعاليات (من المصدر)
5 يناير 2024 00:56

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء، ملتقى التميز المؤسسي 2023 في المبنى الرئيس للبلدية، وبالتعاون مع كل من: جامعة زايد، وكليات التقنية العليا، وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.
ويهدف الملتقى إلى نشر ثقافة التميز المؤسسي وتعزيز ممارساتها في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، وزيادة الوعي ومشاركة المعارف وتبادل الخبرات والمهارات المتميزة، وذلك من خلال استعراض واستلهام التجارب والاطلاع على أفضل الممارسات بين الجهات الأكاديمية المشاركة، والتعريف بالأنشطة والمستجدات في مجالات عمل التميز المؤسسي، وتفعيل وتحسين آلية التواصل بين الجهات والشركاء الاستراتيجيين، وإتاحة الفرصة للمهتمين بالتميز المؤسسي للقاء وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتسليط الضوء على أبرز جوائز التميز المحلية والعالمية، وملامح رحلة تحسين الأداء المؤسسي.
وركز الملتقى على عدد من المحاور الرئيسية مثل: الاستدامة، الذكاء الاصطناعي، ومفاهيم التميز المؤسسي، حيث قدمت الجهات المشاركة عدداً من الجلسات، فقد قدمت جامعة زايد جلسة معرفية حول أهم الفرص والتحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الناشئة لتطبيق معايير الاستدامة وطرق تطوير منهجيات خاصة بالمشاريع الصغيرة والكبيرة.
كما قدمت كليات التقنية العليا الجلسة الثانية حول الذكاء الاصطناعي في خدمة البلديات وتطوير المهارات من خلال استكشاف آفاق المستقبل، حيث تم التطرق إلى أهم استراتيجيات الإمارات للذكاء الاصطناعي.
وتناولت المحاضرة من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، خلال الجلسة الثالثة الحديث حول تعريف الاستدامة وأهميتها في العالم الحديث، وتوضيح الأبعاد الثلاثة للاستدامة، وأهم الخطوات نحو الاستدامة «بصمتي الكربونية»، ومناقشة التحديات والفرص وتبادل الأفكار. وتضمنت الجلسة الرابعة الحديث حول مفاهيم التميز المؤسسي ومراحل تطورها.
في ختام الملتقى، تم تكريم الجهات المشاركة من قبل سارة البريكي مدير إدارة التميز المؤسسي بالإنابة في قطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء، وتم تقديم شهادات الشكر والتقدير على مشاركتهم المثمرة، وجهودهم الفعالة لإنجاح هذا الملتقى.

بلدية أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
التميز المؤسسي
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