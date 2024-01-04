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«الشارقة للخدمات الإنسانية» تنظم ندوة «متحدون»

«الشارقة للخدمات الإنسانية» تنظم ندوة «متحدون»
5 يناير 2024 00:56

الشارقة (وام)

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نظَّمت مدرسة الوفاء لتنمية القدرات التابعة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية امس الأول في أكاديمية الشارقة للتعليم ندوة تحت شعار «متحدون في العمل لإنقاذ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة ومعهم وبوساطتهم» ضمن فعاليات اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة حيث تحدث فيها عدد من المسؤولين والمشاركين. وأكدت منى عبد الكريم اليافعي مدير عام المدينة أهمية تسليط الضوء على اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تركز الجهود هذا العام على أهداف التنمية المستدامة تماشياً مع شعاره، وخاصة أهداف التعليم والصحَّة والتَّوظيف، والعمل بالتَّعاون مع الشُّركاء من أفراد ومؤسَّسات للحد من أوجه عدم المساواة، وتعزيز التعاون لتحقيق الأهداف. بعد ذلك نظمت الشيخة شيخة سلطان القاسمي، منسق المناصرة الذاتية في المدينة، والمتحدثة باسم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نشاط «الشبكة المناصرة الذاتية» وهو نشاط توعوي شارك فيه المتحدثون في الندوة حول أهمية التعاون بين مؤسسات المجتمع وتكاتف الجهود في دلالة على أن هذا التعاون كلما كان أقوى كلما حقق أهدافه بالشكل المأمول. وتناول المشاركون أهمية الصحة والإجراءات الصحية والسياسات المتبعة التي تضمن للأشخاص ذوي الإعاقة والجهود المبذولة في إطار دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس الخاصة ودور دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ودور وزارة تنمية المجتمع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية
الإمارات
الشارقة
مدرسة الوفاء لتنمية القدرات
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