جامعة الشارقة تنظم المؤتمر الدولي لتحليل الأعمال

الشارقة (وام)

تنطلق في جامعة الشارقة الأسبوع المقبل فعاليات المؤتمر الدولي لتحليل الأعمال، الذي تنظمه كلية إدارة الأعمال بالجامعة، بالتعاون مع مركز تحليل الأعمال في الممارسات العملية التابع لكلية إدارة الأعمال في جامعة سري البريطانية.

سيناقش المؤتمر الذي تستمر جلساته أربعة أيام، مجموعة واسعة من القضايا والموضوعات، والبحوث النظرية والتطبيقية التي تقدم مساهمات كبيرة في مجالات بحوث العمليات والإحصاء والاقتصاد القياسي، وتطبيقات مبتكرة في تحليلات الأعمال. ومن المقرر أن تُعقد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثلاثاء المقبل بمشاركة وحضور عدد كبير من المتحدثين والمشاركين الأكاديميين والمهنيين من جميع أنحاء العالم، لمناقشة أحدث الاتجاهات والابتكارات في تحليلات الأعمال.

يتناول المؤتمر عدداً من المحاور العلمية منها، تحليل مغلف البيانات، ونظام دعم القرار وتصوير البيانات والرؤى وذكاء الأعمال، وتحليلات التسويق وتطوير الحملة التسويقية، تحليلات الاستدامة البيئية، تحليلات الرعاية الصحية والتنبؤ بالنتائج، الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات، التحليلات المالية وإدارة المحافظ، تحليلات الاستدامة البيئية، التعلم الآلي، نظم دعم القرار للتنفيذين، سلسلة التوريد الرقمية والخدمات اللوجستية، المحاكاة والنمذجة. كما سيناقش ويعرض ضمن فعاليات المؤتمر مجموعة من الأوراق البحثية لطلبة الدكتوراه في جامعة الشارقة، ومناقشات من خلال الطاولة المستديرة التي تجمع رؤساء هيئات التحرير لمجلات علمية رفيعة المستوى في مجالات تحليلات الأعمال. يضاف إلى ذلك جلسة حوارية يحضرها خبراء مهنيون في مجال تحليلات الأعمال يمثلون شركات ومؤسسات مختلفة.

وسيشارك في المؤتمر أكثر من 65 باحثاً من أعضاء الهيئة التدريسية جامعة الشارقة، جامعة الإمارات، وكلية التقنية العليا، جامعة الملك فيصل، وعدد من طلبة الدراسات العليا، فضلاً عن باحثين من اليونان وبريطانيا وأستراليا وأميركا وإيطاليا، والهند، ونيجيريا، وبنغلاديش.