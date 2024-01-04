دبي تفوز باستضافة المؤتمر العالمي للمعلوماتية الطبية 2027

دبي (وام)

فازت دبي باستضافة الدورة الـ 21 للمؤتمر العالمي للمعلوماتية الطبية «MedInfo» في عام2027، والذي يعتبر الاجتماع الرئيسي للجمعية الدولية للمعلوماتية الطبية «IMIA»، لتصبح دبي بذلك أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا تنظم هذا الحدث البارز، ما يعكس المكانة التي تتمتع بها الإمارة في مجال استضافة الفعاليات والاجتماعات العالمية الكبرى.

وأسهمت جهود شعبة المعلوماتية الصحية بجمعية الإمارات الطبية، وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وهيئة الصحة بدبي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات الصحية، إلى جانب عدد من الشركاء الآخرين، في الفوز باستضافة هذا الحدث المهم.

وسيجمع المؤتمر العالمي للمعلوماتية الطبية - الذي يعقد كل عامين- مجموعة من قادة الفكر والخبراء العالميين في مجال المعلومات الصحية والطب الحيوي، كما أنه سيتيح الفرصة للمشاركين لتبادل الأفكار العلمية لأحدث الدراسات والأبحاث، إلى جانب إمكانية عقد لقاءات رسمية وتوثيق شبكة العلاقات بين أعضاء الجمعية الدولية للمعلوماتية الطبي IMIA.

وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «يعكس فوز دبي بعطاء استضافة المؤتمر العالمي للمعلوماتية الطبية في عام2027 ثقة الجمعيات الدولية على اختلاف اختصاصاتها وقطاعاتها، بما في ذلك الرعاية الصحية، بالإمكانات الهائلة التي تتمتع بها المدينة لاستضافة اجتماعاتها ولقاءاتها، وهو ما يعزز من مكانة الإمارة كمركز مهم لتبادل المعرفة والتطوير المهني والتواصل. كما يجسد هذا النجاح أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال استعراض مقومات المدينة كوجهة مثالية لعقد مثل هذه الاجتماعات».

وأضاف أنه في إطار الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة والتزامنا بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة والأعمال والابتكار وكذلك جذب الكوادر الموهوبة والاستثمارات. فيما سيوفر هذا المؤتمر فرصة مميزة للمشاركين للتعرف أكثر على المقومات الفريدة التي تتمتع بها الإمارة القريبة من العديد من الأسواق الرئيسية، فضلاً عن المرافق الحديثة والبنية التحتية المتطورة. وإننا سنستمر في دعم شعبة المعلوماتية الصحية بجمعية الإمارات الطبية ضمن مراحل التخطيط والإعداد لهذا الحدث وزيادة عدد المشاركين، وضمان نجاحه ليترك إرثاً دائماً وتأثيراً مهماً.

وقال عوض صغير الكتبي، مدير عام هيئة الصحة بدبي: إن فوز إمارة دبي باستضافة الدورة الـ 21 للمؤتمر العالمي للمعلوماتية الطبية «MedInfo»، وغيرها من القمم والمنتديات والمؤتمرات الدولية، هو نتاج طبيعي لتفوق الإمارة وريادتها وتميزها المطلق في جذب وتنظيم اجتماعات ولقاءات القادة وصناع القرار والعلماء والخبراء والمتخصصين الذين يرون في دبي مدخلاً رئيساً للمستقبل ويجدون فيها المنصة الأكثر تفاعلاً وانفتاحاً وتقدماً على مستوى العالم.