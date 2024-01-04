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«دبي للقرآن» تعقد اجتماعاً مع أعضاء لجان تحكيم مسابقة هند بنت مكتوم

«دبي للقرآن» تعقد اجتماعاً مع أعضاء لجان تحكيم مسابقة هند بنت مكتوم
5 يناير 2024 00:56

‎دبي (الاتحاد) 

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عقدت وحدة المسابقات بجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم اجتماعا تنسيقياً مع أصحاب الفضيلة أعضاء لجنتي تحكيم مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم بدورتها الرابعة والعشرين لفئتي الذكور والإناث.
وقدم محمد علي الحمادي مدير الموارد البشرية وتقنية المعلومات رئيس وحدة المسابقات بالجائزة شرحا تفصيليا للائحة التحكيم، وأجاب عن أسئلة واستفسارات أعضاء لجنتي التحكيم للذكور والإناث حول آلية التحكيم ورصد الدرجات.
‎الجدير بالذكر إن مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم وصلت إلى مستوى متميز بمشاركة أفضل المتسابقين من كافة مراكز تحفيظ القرآن من إمارات الدولة وحققت نجاحا كبيرا .

مسابقة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم
مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم
دبي
مسابقة الشيخة هند للقرآن الكريم
الإمارات
جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم
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