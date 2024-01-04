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سلطان بن أحمد يؤكد المكانة المتفردة للشارقة

سلطان بن أحمد القاسمي خلال لقائه وفد طلبة جامعة هارفارد الأميركية (وام)
5 يناير 2024 00:58

الشارقة (وام)

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التقى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، وفداً من طلبة جامعة هارفارد الأميركية، خلال زيارتهم جامعة الشارقة، وذلك في أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.
واستعرض سموه، خلال لقائه الوفد، النهضة التعليمية التي تتميز بها إمارة الشارقة، واستراتيجيتها المتمثلة في تأسيس وإنشاء ورعاية العديد من المؤسسات الأكاديمية والعلمية، وتوفير مصادر ووسائل التعلم، إلى جانب اهتمامها بالتراث والآثار والتاريخ، ما أسهم في نيلها مكانة عالمية متفردة، والعديد من الألقاب التي تعكس هويتها العلمية والمعرفية.
وأشار سموه إلى أن جامعة الشارقة تعمل على توسيع وتوثيق علاقاتها الدولية، وتعاونها مع مختلف الجامعات المرموقة في العالم، وتبادل الزيارات العلمية والثقافية، إلى جانب تميز الحياة الطلابية فيها، الأمر الذي يجعلها إحدى المؤسسات التعليمية المتميزة عبر العديد من العناصر الخاصة بالعملية الأكاديمية الشاملة في تأهيل الطلبة في مختلف الجوانب باعتبارهم سفراء الجامعة في كل مكان. ومن جانبه تناول الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، تاريخ ومكانة الجامعة والكليات والبرامج التي تضمها، مشيراً إلى اهتمامها بالبحث العلمي والمجموعات البحثية في مختلف التخصصات، ما يجعلها مؤسسة أكاديمية رائدة ومتميزة على المستويين الإقليمي والعالمي. وكان الوفد قد تجول في أقسام ومرافق أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، متعرفين على ما تضمه من معارض مختلفة ونماذج ومجسمات تقدم شرحاً لرحلة وتاريخ تعامل البشر مع الفضاء.
وقدم الوفد في نهاية اللقاء شكره وتقديره إلى سمو رئيس جامعة الشارقة وإدارتها على حسن الاستقبال، مبدين إعجابهم بما تتميز به جامعة الشارقة، وما تضمه من مراكز متخصصة، ومكانتها في الأوساط العلمية العالمية. وتفضل سمو نائب حاكم الشارقة، في نهاية الزيارة، بتسلم هدية تذكارية من الوفد، كما قدم سموه لهم درع جامعة الشارقة.

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سلطان بن أحمد القاسمي
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جامعة هارفارد
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