الجمعة 5 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

البحرين ترحب بنجاح وساطة الإمارات في تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا

شعار وزارة الخارجية البحرينية
4 يناير 2024 23:15

رحبت مملكة البحرين بنجاح جهود وساطة دولة الإمارات العربية المتحدة في تبادل أسرى الحرب بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا.وعبرت، في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين اليوم الخميس، عن تقديرها للمبادرات الدبلوماسية الإماراتية لحل النزاعات بالطرق السلمية، وتخفيف تداعياتها الإنسانية.
وأكد بيان لوزارة الخارجية في مملكة البحرين دعم المملكة للجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي شامل ودائم لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا عن طريق الحوار والمفاوضات، بما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أخبار ذات صلة
«الفرسان» جاهز لاستضافة كأسي رئيس الدولة والأمم لقفز الحواجز
جمعية الخيول العربية تبحث التعاون مع «الخيالة السلطانية»
المصدر: وام
البحرين
الإمارات
وساطة إماراتية
تبادل أسرى
روسيا
أوكرانيا
آخر الأخبار
«الفرسان» جاهز لاستضافة كأسي رئيس الدولة والأمم لقفز الحواجز
الرياضة
«الفرسان» جاهز لاستضافة كأسي رئيس الدولة والأمم لقفز الحواجز
اليوم 14:00
جمعية الخيول العربية تبحث التعاون مع «الخيالة السلطانية»
الرياضة
جمعية الخيول العربية تبحث التعاون مع «الخيالة السلطانية»
اليوم 13:30
أصحاب الهمم يحتفلون بإنجاز العصيمي
الرياضة
أصحاب الهمم يحتفلون بإنجاز العصيمي
اليوم 13:00
كوريا الجنوبية تجري مناورة عسكرية على جزيرة حدودية
الأخبار العالمية
كوريا الجنوبية تجري مناورة عسكرية على جزيرة حدودية
اليوم 12:43
الإفراج عن «العداء القاتل» بعد 11 عاماً!
الرياضة
الإفراج عن «العداء القاتل» بعد 11 عاماً!
اليوم 12:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©