بدء تحديث بيانات أصحاب الأرقام العمومية في عجمان

عجمان (الاتحاد)

أعلنت هيئة النقل في عجمان عن قيامها بتحديث بيانات أصحاب الأرقام العمومية بالإمارة، وذلك في إطار توفير الوقت والجهد للأطراف المستفيدة، وصرف المستحقات الخاصة بالأرقام.

وقال عمر محمد لوتاه، المدير العام لهيئة النقل بعجمان، إن الهيئة تتواصل بشكل مستمر مع ملاك الأرقام العمومية لصرف مستحقاتهم من خلال استراتيجيتها في تعزيز التواصل الفعال مع كافة الأفراد في المجتمع.

وأشار إلى أن الهيئة تقوم بصرف مبلغ 500 درهم شهرياً كتعويض لأصحاب الأرقام العمومية منذ تأسيسه في عام 2005، لافتاً إلى أنه في حال رغبة أصحاب الأرقام العمومية بالتنازل عن هذه الأرقام، سيتم صرف مبلغ مالي مجز كتعويض نهائي للملاك. كما يمكن لأصحاب الأرقام العمومية التواصل مع الهيئة طوال أيام الأسبوع عن طريق الاتصال أو «الواتساب» لتحديث بيانات المستفيد.

ونوه عمر لوتاه إلى ضرورة المسارعة بتحديث بيانات ملاك الأرقام لدى الهيئة، وذلك للاستفادة من خدمة صرف المستحقات تفادياً لإيقاف الصرف.