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علوم الدار

جامعة الإمارات تطلق مشاريع بحثية خضراء لتعزيز الاستدامة ومواجهة التغير المناخي

جامعة الإمارات تطلق مشاريع بحثية خضراء لتعزيز الاستدامة ومواجهة التغير المناخي
5 يناير 2024 11:36

أطلقت جامعة الإمارات العربية المتحدة مبادرة "المشاريع البحثية الخضراء"، التي تهدف إلى تمويل ودعم المشاريع البحثية التي تركز على الاستدامة والتغير المناخي.

وقال الأستاذ الدكتور أحمد مراد النائب المشارك للبحث العلمي، يلعب البحث العلمي دوراً حيوياً ومهماً في تحديد وفهم تأثيرات التغير المناخي، وإيجاد حلول مستدامة، لافتا إلى أن الجامعة تدعم الباحثين وتشجعهم على إحداث تأثير إيجابي يعزز استدامة مجتمعنا والعالم بأسره.

وأكد أن هذه المبادرة تعكس التزام جامعة الإمارات بالمساهمة الفعّالة في حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي، مضيفا أن هذه الخطوة تأتي تعزيزاً للجهود العالمية في رفع مستوى الوعي بأهمية الاستدامة وتعزيز البحث العلمي في المجالات التي تؤثر إيجاباً على البيئة وتحقق التنمية المستدامة.

وأشار الدكتور أحمد مراد إلى أن تمويل مثل هذه المشاريع سيتيح للباحثين الفرصة للقيام بمشاريع تساهم في التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي في دولة الإمارات والعالم.

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وقال إن الجامعة ستواصل تعزيز ريادتها في البحث العلمي والابتكار لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الجهود الوطنية والعالمية لإيجاد حلول مبتكرة لتغير المناخ.

وقامت جامعة الإمارات بتمويل 20 مشروعاً بحثياً ستبدأ في يناير 2024، وتتناول هذه المشاريع الاستدامة والتخفيف من آثار تغير المناخ وتشمل موضوعات تتعلق بتقنيات الطاقة المتجددة، وإدارة الموارد الطبيعية، والزراعة المستدامة.

وتتوزع المشاريع البحثية كالتالي: 10 مشاريع بحثية من كلية الهندسة، 5 مشاريع بحثية من كلية العلوم، مشروعين من كلية الزراعة والطب البيطري، ومشروع لكل من كلية تقنية المعلومات والإدارة والاقتصاد والقانون.

المصدر: وام
جامعة الإمارات
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