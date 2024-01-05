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شرطة أبوظبي تبث فيديو لمخالفة التجاوز من كتف الطريق

شرطة أبوظبي تبث فيديو لمخالفة التجاوز من كتف الطريق
5 يناير 2024 14:08

بثت شرطة أبوظبي وبالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن مبادرة "لكم التعليق" فيديو لمخالفة التجاوز من كتف الطريق .
وأوضحت أن كتف الطريق مخصص لمركبات الطوارئ تعزيزاً لسرعة الوصول لمواقع الحوادث وإسعاف المصابين وإنقاذ حياتهم حيث أشارت المادة رقم "42" من قانون السير والمرور الاتحادي التي تنص على "التجاوز من ناحية كتف الطريق" مخالفة قيمتها 1000 درهم و 6 نقاط مرورية .

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
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