تعرف على البرنامج الزمني لإعلان نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، اليوم الجمعة، البرنامج الزمني لإعلان نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2023-2024.

وأعربت المؤسسة، على حسابها الرسمي على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، عن أمنياتها للطلبة بالنجاح والتوفيق.

وأوضحت المؤسسة أن نتائج الصف الثاني عشر ستكون متاحة يوم 9 يناير الجاري. فيما ستعلن نتائج الصفوف من التاسع إلى الحادي عشر يوم 10 يناير. أما الصفوف من الخامس إلى الثامن، فستتوفر نتائجها يوم 11 يناير. على أن تكون نتائج الصفوف من الأول حتى الرابع متوفرة يوم 12 يناير.

الجدول الزمني لإعلان نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول



وأضافت أنه "بإمكان الطلبة الحصول على النتائج بحسب التواريخ الواردة في البرنامج الزمني بدءا من الساعة العاشرة صباحا".

وأوضحت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أيضا أنه بإمكان الطلبة "طباعة الشهادات إلكترونيا من الساعة العاشرة مساء وحتى الساعة الثانية عشرة صباحا".

