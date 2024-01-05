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الطقس المتوقع على الإمارات غدا

أبوظبي
5 يناير 2024 18:22

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب المنخفضة على السواحل يصبح رطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة ونشطة السرعة على البحر مثيرة الغبار.
حركة الرياح: شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
الموج في الخليج العربي متوسط إلى مضطرب. يحدث المد الأول عند الساعة 08:39 والمد الثاني عند الساعة 20:13 والجزر الأول عند الساعة 16:08 والجزر الثاني عند الساعة 01:40.
في بحر عمان، الموج متوسط إلى خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 19:09 والمد الثاني عند الساعة 04:28 والجزر الأول عند الساعة 11:55 والجزر الثاني عند الساعة 23:18.

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المصدر: وام
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