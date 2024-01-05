"تعليم": رابط خاص لتقديم طلبات الاعتراض على نتائج الامتحانات

دبي (الاتحاد)

أتاحت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي للطلبة وأولياء الأمور، آلية طلب مراجعة نتيجة نهاية الفصل الدراسي الأول والتي ستبدأ بإعلانها يوم الثلاثاء المقبل في التاسع من يناير.

وخصصت المؤسسة رابطاً لتقديم طلبات الاعتراض على النتائج من خلال الرابط https://idh.ese.gov.ae/complain، وبإمكان جميع طلاب المدارس الحكومية في الصفوف من الثالث ولغاية الصف الثاني عشر وكذلك طلبة الثاني عشر في المدارس الخاصة، تقديم طلب المراجعة إلكترونياً فقط على قرار تقدير درجة التقييم الختامي التي تشمل درجة اختبار نهاية الفصل وبحد أقصى 3 مواد من المجموعة "أ".

بينت المؤسسة أنها ستبدأ بإعلان نتائج الصف الثاني عشر بتاريخ 9 يناير 2024 على أن يتم إعلان نتائج الصفوف من التاسع إلى الحادي عشر يوم الأربعاء الموافق 10 يناير ونتائج طلبة الصفوف من الخامس إلى الثامن يوم الخميس الموافق 11 يناير. فيما سيتم إعلان نتائج الصفوف من الأول إلى الرابع يوم الجمعة الموافق 12 يناير 2024.