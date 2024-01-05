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علوم الدار

دراسة لـ«تريندز» تحذّر من مخاطر أمنية في عالم الميتافيرس

تحديات وفرص مرتبطة بتطور عالم الميتافيرس سريع الازدهار (من المصدر)
6 يناير 2024 00:49

أبوظبي (الاتحاد)

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أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة استقصائية تحت عنوان «حراس الميتافيرس: الحفاظ على الأمن والسلامة والخصوصية في العالم الرقمي»، تناولت التحديات والفرص المرتبطة بتطور عالم الميتافيرس سريع الازدهار، وتهدف إلى دعم الحوار السياسي حول وضع إطار تنظيمي متوازن للميتافيرس يوازن بين التقدم التكنولوجي والمعايير الأخلاقية. وأهمية حماية الهويات الرقمية للأفراد في ظل مخاطر تقنيات مثل «التزييف العميق» والتلاعب بالمعلومات.
وحذرت الدراسة التي أعدها مطهر سالم، المدير المساعد لشؤون الأمن في بورو هابولد (الشرق الأوسط)، من أن عالم الميتافيرس، رغم ما يحمله من إمكانيات هائلة، تصل قيمتها المتوقعة إلى 5 تريليونات دولار أميركي على مستوى العالم بحلول عام 2030، يواجه أيضاً مخاطر أمنية وسلامة وخصوصية كبيرة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك انتشار جرائم الإنترنت والاحتيال والاستغلال.
وأشارت الدراسة إلى الجهود الأوروبية الرائدة في مجال وضع إطار تنظيمي قوي للميتافيرس، من خلال قوانين، مثل قانون الخدمات الرقمية، وقانون الذكاء الاصطناعي، وقانون حوكمة البيانات ونظام الإشراف على المنصات الإلكترونية، مؤكدة ضرورة أن يضع كل مستخدم، سواءً عاماً أو خاصاً، معاييره الخاصة للحماية داخل الميتافيرس.
ودعت الدراسة دول العالم إلى التطلع إلى مستقبل يزدهر فيه الميتافيرس بفضل الابتكار، مع اتخاذ إجراءات استباقية لمعالجة المخاطر الناشئة، وضمان تجربة آمنة وشاملة للجميع.

تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
الميتافيرس
الذكاء الاصطناعي
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