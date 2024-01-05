وفد أردني يطلع على الجهود التطويرية لشرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع وفد مديرية الأمن العام الأردني على جهود شرطة أبوظبي التطويرية والأنظمة التي تطبقها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

والتقى العميد الدكتور راشد محمد بورشيد نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية والمشرف العام على مذكرة التفاهم بين القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومديرية الأمن العام الأردني، الوفد الزائر برئاسة العميد ركن زيد عبدالحميد الخالدي مدير مديرية التدريب في مديرية الأمن العام الأردني والمشرف العام على مذكرة التفاهم بين الجانبين.

واستعرض الجانبان آفاق التعاون المشترك، وتبادل الخبرات في مختلف مجالات التدريب الأمني بحضور مديري الإدارات، وثمن الوفد الإنجازات التطويرية الكبيرة التي حققتها الأكاديمية في مجالات التدريب باتباع أفضل المعايير العالمية.

واستمع الوفد إلى شرح حول جهود الأكاديمية في الاستفادة من أحدث التقنيات المتطورة في مجالات التدريب، وأبرزها التدريب الافتراضي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي باعتباره متطلباً حيوياً لإيجاد بيئة تفاعلية بين المتدرب والمادة التعليمية والتدريبية لتعزيز عملية الاستيعاب والتي تسمح بتطوير مختبرات افتراضية وسيناريوهات بأقل التكاليف، ما يسهم في رفع القدرات والكفاءة والمهارات في مواجهة الأزمات. رافق رئيس الوفد الضيف خلال الزيارة، العميد ركن محمد علي العموش آمر أكاديمية الشرطة الملكية، والمقدم رعد أحمد علي منسق عام مذكرة التفاهم بين القيادة العامة لشرطة أبوظبي ومديرية الأمن الأردني العام، والرائد عثمان محمد اللوزي من كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة الملكية.

وزار الوفد إدارة التأهيل الشرطي بمدينة العين، وكان في استقبالهم العميد حسين علي الجنيبي مدير إدارة التأهيل الشرطي واستمع الوفد لشرح حول أهم الدورات والبرامج التدريبية التي تنفذها الإدارة لمنتسبيها والطلبة المستجدين، وإكسابهم المعارف والعلوم الشرطية والقيادية التي من شأنها تسهم في أداء واجباتهم بحرفية تامة وتعرف الوفد إلى ميدان الرماية والتدريبات العسكرية، كاستخدام السلاح والمهارات القتالية ومهارات اللياقة، ورحبت الإدارة بتعزيز التعاون المشترك بين الجهتين في مجال التبادل الأكاديمي والثقافي والمبادرات التدريبية، والاستفادة منها في صقل المهارات وبناء القدرات للارتقاء بمنظومة الأداء الأمني.

واطلع الوفد على مهام مديرية شرطة العاصمة بقطاع الأمن الجنائي، وكان في استقباله العقيد حمد عبدالله النيادي مدير مديرية شرطة العاصمة.

كما اطلع الوفد على جهود إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية، وإجراءاتها للعمل باتباع أفضل الآليات والتقنيات المتطورة ومهام مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات ودور (غرفة العمليات) وخدماتها للجمهور على مدار الساعة، تحت إشراف كادر وطني على قدر عالٍ من الكفاءة واستقباله يومياً المكالمات المرورية والجنائية، وغيرها بعدة لغات، وتعرف إلى الأنظمة والبرامج المتطورة، وكيفية التعامل مع الأزمات وآلية استقبال البلاغات بحضور العقيد علي مفتاح العرياني مدير إدارة العمليات بالإنابة.

وزار الوفد مركز المدينة الآمنة، واطلع على التقنيات والأنظمة الذكية وآلية العمل وارتباطها بالأبراج والكاميرات باعتماد أنظمة الرقابة في المركز والأنظمة المبتكرة في إدارة السلامة المرورية.

واطلع الوفد على المسيرة التاريخية لشرطة أبوظبي، خلال زيارته متحف «شرطة المربعة» بمدينة العين، وتعرف على جهوده في حفظ رسالة الأمن والاستقرار.