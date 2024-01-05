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بلدية أبوظبي تفتتح ملعب كريكيت في مصفح الصناعية

جانب من افتتاح ملعب الكريكيت (من المصدر)
6 يناير 2024 00:49

أبوظبي (الاتحاد)

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افتتحت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية مصفح، وبالتعاون مع الشريك «الراشد للنقليات العامة» ملعباً للكريكيت في منطقة مصفح الصناعية، وذلك ضمن إطار التزامها بتحفيز المجتمع على ممارسة الرياضة، وتعزيز صحة أفراده، وإيجاد مرافق رياضية وترفيهية تساهم في إسعاد السكان. ويأتي هذا المشروع ضمن إطار ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية، ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التي من شأنها دعم مكونات المرافق الترفيهية والخدمية، حيث حرص الشريك «الراشد للنقليات العامة» على توفير كافة مستلزمات تنفيذ المشروع، والقيام بجميع العمليات الفنية والإنشائية التي أثمرت عن إنجاز ملعب للكريكيت في هذه المنطقة الصناعية لإتاحة الفرصة أمام العمال، لممارسة رياضتهم المفضلة في بيئة آمنة وصحية.
وأقيم ملعب الكريكيت بمنطقة مصفح الصناعية بالحوض رقم (43) بجوار سوق بازار مصفح، ومقابل مدينة إيكاد العمالية، ومضمار المشي، بمساحة قدرها 8750 متراً مربعاً.

بلدية أبوظبي
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مصفح الصناعية
مصفح
بلدية مصفح
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