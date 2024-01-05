السبت 6 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

راشد بن سعود المعلا يحضر أفراح الغفلي والكتبي بأم القيوين

راشد المعلا يتوسط الحضور خلال الحفل (وام)
6 يناير 2024 00:49

أم القيوين (وام) 

أخبار ذات صلة
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا نجاح لدبلوماسية الإمارات
%98.8 من القوى العاملة تتمتع بمنظومة حماية الأجور

حضر سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة زفاف راشد محمد بن نايع الشاوي الغفلي على كريمة راشد سالم بخيت الكتبي، ومطر بن نايع سالم الشاوي الغفلي على كريمة محمد راشد بن نايع الشاوي الغفلي. 
كما حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة البيت متوحد بأم القيوين عصر أمس، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وجمع من الحضور. 
تخللت الحفل عروض للفرق الشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.

راشد بن سعود المعلا
ولي عهد أم القيوين
أم القيوين
الإمارات
آخر الأخبار
جنود أوكرانيون تم إطلاق سراحهم خلال عملية تبادل الأسرى (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا نجاح لدبلوماسية الإمارات
اليوم 00:59
بارجة حربية أميركية في البحر الأحمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تحذيرات أممية من عواقب الإرهاب الحوثي في البحر الأحمر
اليوم 00:59
تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود دولية لوقف التصعيد في غزة ومنع اندلاع صراع إقليمي
اليوم 00:59
أرشيفية
الأخبار العالمية
البحرية الهندية: إنقاذ طاقم سفينة مخطوفة قبالة سواحل الصومال
اليوم 00:59
طفلة فلسطينية فقدت ساقها جراء القصف في مخيم بمدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
القتال وسوء التغذية والأمراض تهدد 1.1 مليون طفل في غزة
اليوم 00:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©